Gigantografia di Vasco Rossi a Zocca | dove sono i murales dedicati al rocker

(Di sabato 6 luglio 2024)(Modena), 6 luglio 2024 -land,paese del rock o semplicementecasa di. Nella cittadina del Modenese tutto, o quasi parla del Komandante. Meta estiva di molti fan delche raggiungono la sua abitazione sperando di incontrarlo per autografi e selfie, da pochi giorni presenta ai visitatori alcune novità dedicate alla loro star. Si tratta di quattro poster giganti con immagini di. A realizzarli, la GML – Grafiche Modul Line del luogo, che dopo averli affissi ha lanciato un post sui social, confermato in seguito dal sindaco Federico Ropa, sui suoi profili. I fan dinon perderanno sicuramente l'occasione per scattare foto e portare a casa altri ricordi di una giornata a. Ecco spuntare lacon l’immagine diin piedi su una parete della scuola elementare di Piazza dei Martiri: è alta dieci metri.