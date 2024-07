F1 a Silverstone si profila un altro testa a testa tra Norris e Verstappen per le pole Incognita Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Red Bull e McLaren erano le grandi favorite alla vigilia del weekend di, considerando il trend delle ultime settimane ed il layout del circuito inglese, ed in effetti le prove libere del venerdì hanno dato conferme in tal senso. Si preannuncia dunque un nuovo duello tra Maxe Landoin vista delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il rovente duello per la vittoria andato in scena domenica scorsa in Austria, terminato con il contatto e la conseguente doppia foratura, i due amici/rivali saranno ancora una volta i protagonisti più attesi verso una battaglia per laposition che potrebbe rivelarsi altamente incerta e spettacolare. McLaren ha dettato legge sul giro secco in FP2 con gomme soft, tuttavia Red Bull ha sempre molto margine (tra benzina e mappature del motore) nelle libere.