Cosa c’è dietro il viaggio di Viktor Orbán a Mosca | l’asse con Trump e Putin e il complotto contro l’Europa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024)ildic’è un piano. Che prevede lo sdoganamento di Vladimirin attesa della vittoria di Donalda Usa 2024. Il leader dell’Ungheria si è mosso in proprio durante il suo semestre di presidenza di Budapest dell’Unione Europea.ha deciso di infrangere la politica di Bruxelles di parziale isolamento del Cremlino. E anche se lo Zar ha fatto capire di non volersi smuovere sull’Ucraina, il premier di Budapest ha continuato a sostenere di essere in missione di pace. Anche se c’è chi ha ricordato che in ballo ci sono soprattutto le importazioni di gas dae i legami commerciali con la Russia nei settori non sanzionati. Ma soprattutto:punta tutto sulla vittoria dialle elezioni in Usa a novembre.