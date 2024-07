C' è un luogo dove si rischia di scottarsi senza accorgersene | l' automobile Ecco come proteggersi dal sole mentre si è alla guida

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) Prima di andare al mare. O anche prima di salire in alpeggio. Addirittura sempre più persone mettono la crema solare anche se restano in città. E fanno bene. Il, infatti, colpisce la pelle ovunque ci troviamo. Se gli abiti si accorciano, l’unico modo per evitare melanoma e altri tumori della pelle è una protezione costante. C’è un posto, però, in cui in molti non pensano, ma a cui bisogna fare attenzione per i rischi legati aldimostrano alcuni studi scientifici. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X In auto ilnon abbronza ma danneggia Camionisti, tassisti, ma anche pendolari che vanno a lavoro in auto, o chi comunque passa molto tempo