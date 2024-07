Calciomercato Napoli rientro alla base e nuova cessione | è sfida tra due club di A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) In casasi lavora in entrata e in uscita, la società deciderà nelle prossime settimane chi confermare o meno in rosa. Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il ritiro del, Antonio Conte potrà finalmente vedere i giocatori allenarsi e valutare fin da subito chi può essere utile o menosua causa. Ildeve ripartire dopo una stagione difficile e il tecnico non può sbagliare, ogni scelta dovrà essere analizzata nel dettaglio. Ilpartenopeo ha diversi giocatori mandati in prestito e in tanti saranno presenti anche a Dimaro. Basti pensare a Caprile, Cheddira o Gianluca Gaetano, tutti in prestito nell’ultima serie A e che l’allenatore analizzerà da vicino. Non sarà lo stesso invece per Alessandro Zanoli, giovane esterno che ilha ceduto al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.