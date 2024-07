Calciomercato Milan Cristiano Giuntoli sfida Giorgio Furlani | anche la Juventus vuole Tammy Abraham

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 luglio 2024) Lailsul: siachevogliono Tammy Abraham. Le ultime novità Chi sarà il prossimo attaccante del? Tra i tanti nomi nella lista di, da Lukaku fino a Morata e Zirkzee, c’èquello di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è reduce da un lungo infortunio al legamento crociato e potrebbe rivelarsi una buona occasione low cost. Fonseca ha già dato il suo ok ma la trattativa potrebbe essere complicata dallaha infatti messo gli occhi sul classe 1997 individuandolo come una possibile alternativa a Vlahovic. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un giocatore che possa fare da vice del serbo e Abraham per qualità tecniche, costo ed età potrebbe essere il nome perfetto.