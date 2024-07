Vince la sinistra-destra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Grande vittoria dei laburisti nel Regno Unito. Vuoi vedere che latorna in auge in Europa?Virginia NattaVia email Gentile lettrice, la prego, non offenda Keith Starmer: nessuno gli ha mai detto che è di. Guardi che scherzo ma non troppo. Cominciamo col dire che non è stata una vittoria dei laburisti ma un tracollo dei Tory. Starmer ha avuto il 33% dei voti: Corbyn nel 2017 perse col 40% contro il 42% del Tory. I conservatori sono stati al governo 14 anni (la Thatcher arrivò a soli 9 anni) e si sono viste la Brexit, le buffonate di Boris Johnson, l’incredibile inettitudine di Liz Truss, cacciata a calci dopo 40 giorni. La Brexit, poi, è stata un suicidio collettivo: con Cameron, che non era un’aquila, l’Uk aveva avuto una crescita del Pil intorno al 4%, foraggiata anche dai rimborsi Ue.