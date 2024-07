Turismo Baccarini Affitti brevi una risorsa per il Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno le locazioni turistiche si confermano essere unanecessaria e strategica straordinaria per il sistema, per l’economia sia locale che nazionale. Si attendono oltre 65 milioni di turisti per quest’estate, soprattutto nordamericani e cinesi, e le strutture ricettive tradizionali non consentono di accogliere tutti, quindi serve la disponibilità di proprietari di mettere a disposizione delle seconde case per turisti che decidono di fare una vacanza differente in autonomia, senza vincoli legati a hotellerie o strutture ricettive tradizionali”. Lo ha detto Gian Battista, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.