Torna il teatro di qualità tra Ostia e Ariccia con Teatri d’Arrembaggio e Fantastiche Visioni

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le temperature iniziano ad alzarsi e se le vacanze per molti sono ancora lontane, un po’ di refrigerio lo possiamo trovare a: al via oggi 5 luglio due appuntamenti imperdibili adcone adcon. Partiamo dal litorale: l’ottava edizione di, il festival multidisciplinare organizzato da Valdrada, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti, largamente atteso sul territorio, per l’estate 2024 parte con la prima pirateria: “Grazie a The Fork posso invitarti a cena”, uno spettacolo teatrale completamente improvvisato con Tiziano Storti, Chiara Becchimanzi e la musica dal vivo di Alessio Granato, che esplora in chiave comica le dinamiche e le assurdità delle relazioni di coppia, plasmandosi direttamente sugli spunti forniti dal pubblico.