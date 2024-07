Temptation Island Gaia spiazzata dalla rivelazione del fidanzato | Questo è Luca

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024): le nuove rivelazioni delspiazzano la fidanzata: “”. Il commento a caldo, giovedì 4 luglio è andata in onda una nuova puntata del reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso della seconda puntataha avuto modo di ascoltare le nuove confessioni del suodirettamente nel pinnettu. Quale decisione prenderà la fidanzata?confessa: “Tradimenti nel corso della nostra relazione e della nostra conoscenza ce ne sono stati diversi. Il motivo per cui tradisco credo sia scaturito da un bisogno fisiologico naturale, per un ego personale, la voglia di piacere semplicemente. Spero non sia altro. Spero non siano altri i motivi per cui purtroppo mi è capitato di tradire.