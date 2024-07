Stromboli | eruzione del vulcano da allerta rossa Nube di cenere alta due chilometri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 –dopo le eruzioni deldi giovedì sera. Il passaggio dal livello arancione è stato disposto dalla Protezione civile, che ha iniziato anche la fase operativa di pre allarme. Una decisione presa dopo le intense attività vulcaniche dello. Già negli scorsi giorni si è assistito ad un consistente trabocco lavico dalla parte piùdel, accompagnato da rotolamento di materiale incandescente e frane. La colata lavica, che proviene dalla bocca vulcanica posta a quota 700 metri ed è “ben alimentata”, si è riversata su una zona disabitata e ha poi raggiunto il mare, dove si è propagata per diverse centinaia di metri. epa11458448 A handout photo made available by Vigili del Fuoco (VVF), the Italian National Fire Brigade, and taken from a helicopter shows an intense cloud of lava ashes and pyroclastic materials rising from the 'Sciara del Fuoco' scree slope on, Italy, 04 July 2024.