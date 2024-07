Spacciano in auto Due in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Caricavano i clienti in, giusto il tempo di cedere loro la coca, poi li facevano scendere poco più in là. L’anomalo ‘servizio di trasporto’ non è passato inosservato ai poliziotti della IV sezione della Squadra mobile, impegnati l’altro pomeriggio in un servizio nei pressi del parcheggio del supermercato Lidl di via Serlio. Ad attirare l’attezione degli agenti, una Golf, con a bordo due giovani albanesi di 23 e 28 anni, su cui saliva un altro passeggero, per scendere un attimo dopo. In considerazione della zona, nota perché frequentata da spacciatori, e del modus operandi tipico di alcuni pusher, gli agenti hanno deciso di seguire la Golf. La macchina (risultata intestata a una società di noleggio) è stata vista di nuovo accostarsi a un ragazzo italiano, che consegnava ai due occupanti della Golf del denaro, ricevendo in cambio una dose.