Sostegno ai commercianti e allo sport

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Giorgio Giannaccini "Sono onorato di questo incarico, che non mi sarei mai aspettato di ricevere. A breve incontrerò i, per capire le loro esigenze e organizzare nuove iniziative che li vedano coinvolti. Inoltre sarà importante sviluppare la nostra zona industriale e sostenere lo, facendo attenzione ai bandi per avere impianti sempre più all’avanguardia". Lo afferma il nuovo vicesindaco di Potenza Picena, Giuseppe Castagna, che ha ricevuto le deleghe alle attività produttive, al commercio, all’artigianato e. Castagna, si aspettava di diventare il neo vicesindaco? "In realtà, a inizio delle elezioni non me lo sarei nemmeno lontanamente immaginato. Però ora vivo questo momento con grande soddisfazione, dopo che il sindaco Noemi Tartabini ha deciso di regalarmi una grande opportunità, oltre alla gente che mi ha dato tanta fiducia.