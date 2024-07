San Pietro a Patierno | sorpreso con la droga Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sancon laun uomo per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Luigi D’Anna, hanno notato un’autovettura con a bordo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona. Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato sia il conducente, che è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 7,8 grammi, di una stecca di hashish del peso di 4,1 grammi, di un coltello con la lama della lunghezza di 5 cm e di un bilancino di precisione, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.