Omicidio Pannarano Carabinieri indagano sui motivi del gesto

(Di venerdì 5 luglio 2024). I militari trovano il presunto responsabile con la testa del fratello tra le mani e un ascia accanto al corpo in casa. Nel corso della notte appena trascorsa, idella Compagnia di Montesarchio (BN), a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di, Miarelli Benito 57enne di, gravemente indiziato per l’del fratello Annibale di 68 anni, pensionato. Nello specifico nella tarda serata di ieri 03 luglio i militari dell’Arma sannita sono stati allertati dalla chiamata dapprima di un abitante della via Piano diche li informava della presenza del proprio vicino di casa con una testa umana tra le mani; a contattare ipochi istanti dopo è stato lo stesso Miarelli che, in stato di agitazione, richiedeva l’intervento dei militari poiché aveva da poco tolto la vita al proprio fratello convivente.