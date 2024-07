Montepiano si apre un fine settimana di musica e incontri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vernio (Prato), 5 luglio 2024 – “Scorci di sogni e altre storie” è la mostra di Diletta Ricci chegli eventi della Pro Loco diper questo. Alle ore 17 all’antico Mulino della Badia si inaugura infatti l’allestimento che sarà visitabile fino a domenica 7 luglio. I visitatori potranno ammirare i suoi disegni editi e inediti. “Sono un’illustratrice – scrive Diletta Ricci -. Ho fatto la Scuola Internazionale di Comics di Firenze frequentando il corso di fumetto. Dopo alcuni anni di pausa, ho scoperto gli albi illustrati per bambini ed è stato per me amore a prima vista. Adesso scrivo e disegno storie che diano spazio all’immaginazione e alla fantasia. Quando ho visto per la prima volta la Casa del Mulino me ne sono innamorata, prima ancora di sapere che fosse stata la dimora artistica del pittore Bruno Saetti.