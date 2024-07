LIVE Sinner-Kecmanovic 6-1 6-4 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | facile vittoria il n 1 accede agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

22.22 "Sono molto contento della prestazione di oggi. Ho giocato contro un buon giocatore. Sono soddisfatto di come ho colpito la palla. E' stata una giornata impegnativa, sono contento di aver finito in fretta, ora penso al prossimo turno. Questo è un posto speciale, se non il più speciale dove giocare a tennis. Mi piace questa atmosfera. Io e il mio team stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione. Il mio gioco è migliorato, ma cerchiamo sempre di fare altri passi avanti. Ci sono dei sacrifici da fare, dobbiamo migliorare ogni giorno, anche come persona. Negli anni ho fatto amicizia con l'erba. Bisogna essere molto gentili con l'erba. All'inizio facevo molta fatica, sento che anno dopo anno sto migliorando.