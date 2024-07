Le nuove meraviglie dei parchi a tema

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non solo il potente musical super colorato e acrobatico di Disneyland, ma anche gli scivoli adrenalinici di Aqua World (dove si possono vedere gli Europei di calcio e le Olimpiadi stando in piscina) e le corse delle bighe a Roma World. Viaggio nelleattrazioni dei luoghi del divertimento organizzato dalla Lombardia alla Sicilia. Dove ritagliarsi una fuga in compagnia. Sospeso a 25 metri d’altezza, mentre a poca distanza osservo i giri della morte delle vicine montagne russe Shaman, so che la scossa d’adrenalina arriverà tra pochi secondi. All’improvviso il seggiolino su cui mi trovo precipita nel vuoto, e mentre cado riesco a vedere i denti aguzzi nella bocca del lupo in cui è stata costruita Wolf Legend, la torre a caduta libera che è una delle novità appena inaugurate a Gardaland.