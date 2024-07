L’arte delle comunità Il San Bartolo si sdoppia grazie a Cyprien Gaillard

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sarà il Parco Sanil cuore del settimo episodio del progetto di Pesaro 2024 "Dalle sculture nella città al" a cura di Marcello Smarrelli. L’inaugurazione oggi alle 12 al Museo Paleontologico Sorbini di Fiorenzuola di Focara. Protagonista dell’iniziativa, che coinvolge nell’arco dell’anno i 12 quartieri e il municipio di Monteciccardo, è il Quartiere 6 - Sanche svela alla città "Against Sun and Dust", il progetto a cura di Cornelia Mattiacci e Alessandra Castelbarco Albani, con Ruggero Pietromarchi, concepito per due sedi: il Museo Paleontologico di Fiorenzuola e Villa Imperiale dove da domani – e fino al 26 ottobre – sarà visitabile una mostra dell’artista parigino. Il suo intervento rappresenta una nuova occasione di indagare il senso dell’occupazione e la trasformazione umana dello spazio naturale, la preservazione della stratificazione architettonica e geologica, le lacerazioni culturali e fisiche lasciate dall’ascesa e declinoutopie storiche o contemporanee.