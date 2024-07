La sinistra condannata perché ignora il disagio | cosa ci insegna il caso-Francia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Come piace laa commentatori, inviati, giornalisti con la erre moscia. Da giorni leggiamo analisi susta accadendo Oltralpe e sulle presunte angosce (memorabile Repubblica sul boom di sedute di psicanalisi per paura della Le Pen). Lapiace, insomma; del resto un italiano (Sandro Gozi) è europarlamentare in quota Macron e un bel po' di sinistrorsi hanno casa a Parigi o i galloni della Légion. Piace a loro e ce la raccontano nella salsa loro; finché editori gonzi pagano per tenerli come corrispondenti o inviati non ce ne libereremo. Per capire però laoltre i pistolotti dei galletti italiani in trasferta, si può stare tranquillamente in Italia ed evitare di leggere Corriere, Repubblica, Stampa: sono anni che scrivono la stessasull'urgenza delle grandi ammucchiate democratiche contro i fascisti.