La Notte Rosa fa ballare la riviera A Cesenatico un party anni ’90

(Di venerdì 5 luglio 2024) Inoggi inizia l’edizione 2024 della. Per il capodanno dell’estate in programma nel fine settimana del 5, 6 e 7 luglio, il tema quest’anno è Weekend Dance. La proposta è quella di una costa dove si balla e ci si diverte assieme ai big della musica, con proposte per tutti i pubblici e tutte le età, caratterizzate da una miriade di sfaccettature che spaziano dal rock al liscio, dai giovani emergenti ai mostri sacri del cantautorato italiano. Sarà una grande festa lunga 110 chilometri, dai lidi ferraresi sino al confine marchigiano. Sulladi Forlì-Cesena, nel clou i riflettori saranno puntati su piazza Costa a, dove questa sera si tiene un appuntamento legato ai grandi nomi della musica’90, per uncon i protagonisti della dance a partire da Molella, storico dj ed oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay Time.