Istituti culturali di Napoli visite guidate agli antichi tesori delle collezioni digitalizzate

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Istituto italiano per gli studi storici, la Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”, la Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia e la Società Napoletana di Storia Patria aprono le porte del patrimonio del Polo digitale deglidi. Tra luglio e settembre 2024, grazie al contributo della Regione Campania per la promozione e la valorizzazione dei patrimoni bibliograficie di pregio, sono previste 5 giornate diper mostrare ie pubblicate sulla piattaforma del Polo digitale deglidihttp://www.polodigitale.it/it/1/home. Mercoledì 10 luglio l’Istituto italiano per gli studi storici mostrerà volumi rari e di pregio scelti tra i circa 650 esemplari digitalizzati del XVI, XVII e XVIII secolo provenienti dalla Biblioteca di Benedetto Nicolini e dal Fondo Riservati dell’istituto fondato da Croce.