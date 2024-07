Il banchetto di nozze finisce malissimo | in ospedale tra cure e ricoveri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Daldiall’, con dolori addominali, diarrea e febbre: la festa è finita. Nessuno degli invitati immaginava di dover ricorrere alledel Pronto Soccorso. La notizia, riportata inizialmente dalla stampa locale locale, ha presto catturato l’attenzione della cronaca nazionale, tanto che anche la Rai se ne è occupata. La cerimonia si è tenuta lo scorso week end. Uno dei tanti matrimoni che si tengono in questa stagione. Dopo il rito, i duecento ospiti si sono trasferiti in una suggestiva location in campagna, pronti a celebrare con gli sposi l’inizio della loro vita insieme, tra brindisi e unda sogno organizzato da una azienda di catering. Tuttavia, l’indomani alcuni invitati hanno iniziato a sentirsi male.