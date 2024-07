H&M Studio lancia la nuova capsule estiva perfetta in cotone organico rigenerativo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Con l’arrivo delle calde e soleggiate giornate di luglio, H&Mpresenta la sua ultima collezione: una miniinfusa di vibrazioni vacanziere. Questo nuovo assortimento, creato per incarnare il mood estivo per eccellenza, è realizzato interamente incertificato Regenerative Organic Certified®, coltivato senza pesticidi artificiali o fertilizzanti e privo di organismi geneticamente modificati. H&M: arriva lainAnn-Sofie Johansson, responsabile del design womenswear e consulente creativo di H&M, ha dichiarato a Vogue Scandinavia: “Con questa, volevamo creare un set di look vacanzieri facili da indossare, perfetti per passare dalla spiaggia ai drink sulla terrazza fino alla cena all’aperto.