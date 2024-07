Droni cinesi in Libia? Occhio alla Russia Il monito di Mezran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 18 giugno la Guardia di Finanza ha sequestrato a Gioia Tauro un carico di armi provenienti dCina e dirette in, in Cirenaica, una zona dove il controllo territoriale è gestito in stile simil mafioso dal signore della guerra Khalifa Haftar e dsua famiglia. Haftar ha accordi con lasin dal 2017, e questo rende la notizia — data da Federico Fubini per il CorSera il 24 giugno — molto interessante per le dinamiche strategiche del Mediterraneorgato. Dieci giorni dopo, un’altra nave gemella è stata di nuovo intercettata dalle Fiamme Gialle, con l’Agenzia delle Dogane, nel proto calabrese, con “trama identica”, scrive ancora Fubini: all’interno altre armi, nello specificoda attacco Wing Loong 2. Le due operazioni sono state condotte dall’Italia attraverso la condivisione di intelligence fornita dagli Stati Uniti, che non è noto da quanto tracciassero le due barche, partite dal porto di Yantian — scalo nella Greater Bay Area, usato come sbocco al mare della super tecnologa megalopoli Shenzen — e arrivate tra le acque italiane evitando le rotte indo-mediterranee destabilizzate dagli Houthi.