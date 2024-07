Bici e pedoni tra le auto | Tra Castro e Riva di Solto sei chilometri per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Creare una pista ciclabile e pedonale, con leche circolare a 30 all’ora, lungo seidi strada tradi: uno dei più bei tratti dei laghi lombardi, frequentatissimo dagli amanti dei pedali e da chi ama camminare. È l’idea di Legambiente Alto Sebino, che vorrebbe trasformare la strada in F-bis ex Art. 2 Cds, comunque percorribile con mezzi motorizzati ma a una velocità molto moderata. La proposta consiste nel mettere in sicurezza ciclisti esulla strada litoranea che da Sarnico porta a Lovere con la posa di segnaletica orizzontale e verticale. A dare lustro e armonia alla snodarsi delle curve che talvolta si trovano sotto pittoresche rocce a strapiombo non sono solo i due orridi die di, ma anche la rigogliosa vegetazione mediterranea che affianca la strada, dominata dai lecci: il continuo dipanarsi di maestosi paesaggi lungo il percorso dalla Val Camonica a Montisola valorizza elementi dalla forte caratterizzazione naturalistica e ambientale.