Atelier of Witch Hat | Rilasciati il trailer e il poster dell’anime

(Di venerdì 5 luglio 2024) FinalmenteofHat sta per arrivare sullo schermo. Per anni, il mondo ha atteso notizie dal manga di successo, e ora il team dietroofHat sta cominciando a darle. Il primodella magica serie è ora disponibile, e ha rilasciato una visual key per l’occasione. Come potete vedere qui sopra,bofHat ha pubblicato il suo primo, ed è a dir poco splendido. L’animazione dà vita al mondo creato da Kamome Shirahama con grande amore. La magia che permea ogni pezzo della storia di Coco ci viene mostrata per la prima volta, quindi i fan si aspettano una bella sorpresa. Se siete ansiosi di vedere la serie, vi farà aspettare ancora un po’. Il debutto della serie è previsto per il 2025. Le musichesaranno curate da Yulia Kitamura, che i fan conosceranno meglio per il loro recente lavoro su Elden Ring.