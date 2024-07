Wimbledon 2024 Musetti | Stiamo vivendo il miglior momento del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “E’ stata una vittoria non facile, ma probabilmente me la sono complicata anche un po’ da solo. Avevo in mano il pallino del gioco, ero in vantaggio ma poi le cose sono cambiate, per due set non sono stato me stesso. Ilpiù complicato è stato quando ho perso il terzo set dopo un tie break molto lottato. Il livello era alto, ma anche il livello di tensione e frustrazione Diciamo che lì c’è stato il picco delle difficoltà, ma anche aver perso il secondo set così banalmente mi ha provocato un po’ di confusione. Sono contento di averla scampata; Luciano è un lottatore, è un amico e un ottimo giocatore ed è nella sua stagionee”. Queste le parole di Lorenzo, così come riporta LaPresse, in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby tutto azzurro contro Luciano Darderi nel secondo turno di: “Peccato che in questi due derby ci siano stati solo due vincitori, speravamo di incontrarci più avanti ma sono state due belle battaglie in cui abbiamo lottato fino all’ultimo punto.