Sinner – Berrettini è stato un inno allo sport italiano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Al secondo turno di Wimbledon ha vinto in quattro set l’altoatesino Mancava solo l’di Mameli e poi l’incontrò trasarebbe sembrato davvero solo un affare made in Italy. Sull’erba del centrale di Wimbledon è andato in scena un crudele secondo turno che sarebbe potuto benissimo essere un match da seconda settimana di uno Slam. I favori del pronostici erano tutti per Jannik, numero uno al Mondo.ha sì vinto, in quattro set ma ha faticato e non poco, venendo fuori, nei momenti no, con i colpi del campione. Nessuno, nemmeno lo stessosi sarebbe aspettato una tenuta fisica e mentale così. Alla fine del match, i due si sono abbracciati e consolati a vicenda. In campo, è vero, non esistono amici, ma fuori, appena l’ultimo 15 scatta si annulla ogni rivalità.