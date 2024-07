Serie C il pratese Gianmarco Vannucchi lascia il Taranto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prato, 4 luglio 2024 - Solo pochi mesi fa, ilaveva annunciato il prolungamento del contratto del suo capitano sino al 2026. Ma quel contratto non è a quanto pare mai stato depositato, dando origine ad un "giallo" che non ha ancora trovato un'interpretazione definitiva. E la certezza, a prescindere da come siano andate le cose, è cheè pronto ad iniziare una nuova avventura altrove. E' stato lo stesso portiere di Prato ad annunciare il suo addio, in una lettera aperta ai tifosi tarantini pubblicata sulla propria pagina Instagram. “Cara, sono giorni che penso a cosa scrivere per poterti ringraziare, ma ogni volta non mi sembra mai abbastanza. Sei stata la mia casa per due anni e da subito mi sono sentito accolto come un figlio da questo popolo fantastico, il vostro calore è stato indescrivibile – ha scritto - sono arrivato in un momento per me professionalmente difficile e mi avete aiutato a ritrovarmi, per questo ve ne sarò per sempre grato.