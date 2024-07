Riapre con l’aiuto di privati la trattoria ’Al Gallo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) LaAl Gallo di Alfonsinela storica Locanda, chiusa dal 2017, grazie al sostegno e al co-investimento di una cordata di oltre 20cittadini e imprese di Alfonsine, che si sono uniti in una straordinaria dimostrazione di solidarietà. Questo intervento collettivo, che si somma al contributo iniziale assegnato dal Parco del Delta del Po, non solo ha permesso di restituire alla comunità un pezzo della sua storia, ma ha anche dimostrato come l’unione e la collaborazione possano generare benefici concreti per il territorio e il suo tessuto sociale. La storia de Al Gallo& Locanda inizia in un tempo lontano, quello in cui le fotografie erano ancora in bianco e nero, il telefono era un mezzo di comunicazione raro, il lavoro era sinonimo di fatica e sacrifici e la vita sociale era fondata su rapporti solidi di genuina solidarietà.