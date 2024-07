Palermo con la passeggiata di Sant’Erasmo nuovo tratto del waterfront

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024)(ITALPRESS) – E’ stata completata alache daporta al Foro Italico, con un intervento di ripavimentazione e di riconfigurazione, la creazione di un belvedere con vista mare e una lunga seduta. La “villa a mare” è stata pulita e illuminata, gli alberi sono stati potati e adesso dalla strada è possibile vedere il mare. Non mancano due piccole aree attrezzate per bambini e fitness.La presentazione è avvenuta il pomeriggio del 4 luglio: accanto al presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, il sindaco diRoberto Lagalla, e l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta.Il commento del presidente dell’AdSP Monti: “Oggi restituiamo un’altra porzione di mare alla città, al termine di un intervento che permette di passeggiare guardando il mare e di raggiungere la Cala e ilMarina Yachting, attraversando posti riqualificati, illuminati e non più abbandonati e insicuri.