Le Regioni europee e i territori siano protagonisti nella transizione energetica Scrive Marsilio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) La scorsa settimana hanno preso alcune decisioni importanti al vertice del Consiglio europeo per il futuro dell’Unione europea. Poiché si tratta di un documento che definisce il tono del nuovo mandato legislativo, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti che sono anche al centro del parere che ho la responsabilità di redigere. Nelle conclusioni del Consiglio europeo troviamo la seguente dichiarazione: “In quanto Unione e Stati membri combineremo i nostri punti di forza e le nostre risorse per affrontare i prossimi anni con unità e determinazione. Risponderemo alle aspirazioni dei nostri cittadini. Rafforzeremo la nostra competitività e diventeremo il primo continente a impatto climatico zero, portando a buon fine le transizioni climatica e digitale, senza lasciare indietro nessuno”.