La BB14 termina l’attività sportiva | Lasciati soli | alla Città di Bergamo il basket non interessa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Grassobbio. La2014. A darne notizia è il presidente Enzo Galluzzo, che in una conferenza stampa che si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì (4 luglio), leggendo un comunicato ufficiale firmato dal Consiglio di Amministrazione e dai soci. “Ci hanno” recita il titolo e nell’introduzione viene immediatamente fatta chiarezza sul futuro: “È con grande dispiacere e profonda amarezza che il Consiglio di Amministrazione della2014 SSD aRL e’ costretto, suo malgrado, a comunicaresquadra, a tutto lo staff, agli sponsor, ai tifosi, agli appassionati del, che, nonostante l’encomiabile traguardo conseguito – il ritorno dinelNazionale –, la Società non potrà essere presente al nastro di partenza del prossimo Campionato,ndo di fatto la propria attività” Una scelta presa “a malincuore, ma inevitabile, a causa di una serie di situazioni che hanno portato a questa decisione: di alcune discutibili decisioni assunte dai precedenti amministratori via via susseguitesi che hanno deto instabilità ed incertezze anche sotto il profilo economico/finanziario portando, negli anni successivi, ad una complessa gestione societaria; dell’alternarsi negli anni di qualche collaboratore/dirigente che ha anteposto il proprio interesse al bene della società, in alcuni casi poco trasparenti nel loro operato; del totale disinteresse di alcuni soci per la società, nonostante i ripetuti appelli del CDA ad esser presenti e fattivi; della completa assenza di supporto da parte del precedente Sindaco, della sua amministrazione comunale e dell’assessorato allo sport, istituzioni queste che hanno disatteso ogni richiesta di confronto e dialogo volta anche al coinvolgimento degli imprenditori della Citta’ e della Provincia (nessun sostegno economico ne’ tantomeno agevolazione sugli impianti sportivi utilizzati è stata prestata, a differenza di quanto fatto per altre discipline sportive cittadine di livello nazionale); della “demolizione” del Palazzetto dello Sport prima e da fine 2024 della demolizione del campo didell’Italcementi, al posto del quale verrà costruita una nuova vasca natatoria, con conseguente contrazione di chances per le Società che praticano sport a livello nazionale (dserie B Nazionale dial Volley di A1, che già lo scorso anno è stato costretto a trasferirsi a Treviglio) di poter rimanere a, con inevitabile aggravio di ulteriori costi per recarsi in provincia a giocare le partite casalinghe; non da ultimo del cambio delle regole della FIP che di fatto da questa stagioneimpediscono la compravendita dei titoli sportivi, non permettendo pertanto di ricavare da questa opportunità risorse economiche da utilizzare ed eventualmente riposizionarsi in categorie diverse da quella di cui si ha diritto; del comunicato stampa dei giocatori di fine aprile, rilasciato senza alcun preavviso, e che apparso sulla stampanazionale certamente non ha aiutato la Società nella ricerca costante di approcci con il mondo imprenditoriale, al pari delle dichiarazioni rese a più riprese da tesserati della Società.