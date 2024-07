Il design del futuro? Quello del rifiuto

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildeldel. NonSiButtaViaNiente, la start up innovativa che ha creato una rete di riciclo museale unica in Europa. Intervista a Davide Crippa, architetto e fondatore di NonSiButtaViaNiente NonSiButtaViaNiente è la prima piattaforma di riciclo e sharing di allestimenti e giacenze museali, ispirata ai principi dell’economia circolare. Start up innovativa e società benefit, è tra i vincitori del bando InnovaMusei, promosso da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo. Il progetto annovera la partecipazione di Triennale Milano. Davide Crippa, architetto di formazione e innovatore per scelta, tra i fondatori di NonSiButtaViaNiente, com’è nata la start up? «La start up è nata dal bando InnovaMusei della Regione Lombardia, che cercava idee innovative legate alla transizione digitale per aiutare i musei colpiti dalla pandemia.