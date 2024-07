Il campo sportivo Bruno Nespoli del Villaggio Dante è la nuova casa dell' Arezzo Calcio Femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Stamattina si è svolta la consegna'impiantoal sodalizioguidato dal Presidente Massimo Anselmi, alla presenza'Assessore allo Sport Federico Scapecchi e degli uffici comunali. Circa un mese fa la società aveva risposto presente al bando per la riqualificazione e successiva gestione'impianto dedicato all'ex portiere amaranto, che prevedeva interventi per lavori stimati in 33500 euro, presentando un progetto più ampio per complessivi 244.761,40 euro, che ha ricevuto l'ok dei tecnici e l'approvazionea Giunta che ne ha dichiarato l'interesse pubblico. Gli interventi prevedono la manutenzione straordinaria degli spogliatoi sotto tribuna, la ristrutturazione degli spogliatoi esterni con adeguamento dei drenaggi e collegamento al sistema fognario, la riqualificazione del sistema di drenaggio dei campi da gioco e la revisione'impianto di irrigazione, l'adeguamentoa rete para-palloni lato via, il rifacimento dei teli oscuranti sulla recinzione, il relampinge torri faro, la manutenzione straordinaria dei campi da gioco, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kw, il rinnovo del certificato di idoneità staticaa tribuna, del Certificato di Prevenzione Incendi e le pratiche per l'accampionamento e l’accatastamento’intera struttura.