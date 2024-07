Esuberi Inter Inzaghi ha due formazioni da salutare | ecco la Top-11

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il numero degliin casaè sempre simbolico a inizio estate ma non è strano arrivare agli ultimi giorni di calciomercato con più di una pedina da piazzare. Al momentopuò “vantare” addirittura dueextra, che non rientrano nei progetti tecnici MILANO – L’da oggi – giovedì 4 luglio – conosce la sua prima avversaria stagionale in competizioni ufficiali. Nella testa di Simonesicuramente non c’è già la formazione che affronterà il Genoa nell’esordio in Serie A da campioni d’Italia in carica. C’è, però, una lunga lista diche l’allenatore nerazzurro preferirebbe non incrociare nemmeno ad Appiano Gentile (CO) tra qualche giorno. Una lista talmente lunga da creare duedistinte e separate.