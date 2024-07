Dietrofront Sbaffo resta alla Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il casova in archivio nel modo più clamoroso che ci sia. Re Leone ha deciso dire a Recanati, nonostante la Samb avesse dato l’ufficialità del suo ingaggio lo scorso 20 giugno. Un risvolto incredibile dopo la reazione del club leopardiano che vantava un vincolo pluriennale sul classe ’90. A, però, sarebbe bastato presentare via Pec il modulo di svincolo ex art. 32 bis per svincolarsi dal club leopardiano e passareSamb. Ed invece dopo giorni di stallo, è stato proprio lo stessoa prendere una decisione che spiazza il club del Riviera delle Palme. "Grazie Samb - inizia così la lettera del Re Leone- due settimane fa avevo trovato un accordo con il presidente Massi ed il direttore De Angelis per vestire la maglia della Samb, squadra con un innegabile fascino senza tempo.