Confessioni di Fedez su sei vip con cui ha litigato | Me ne ha fatte troppe

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da quando si è separatosta conoscendo una seconda giovinezza e oltre ad un appartamento che finalmente rispecchia anche il suo gusto, una vita meno patinata e più spettinata si è anche dato alle live su Twitch con uno degli streamer del momento, il Rosso. In queste live il rapper ha sempre fattointeressanti (certamente più di certi rumor che i media propinano sulla sua vita sentimentale) e anche l’ultima non ha fatto eccezione. Nella diretta di lunedì scorsosi è divertito con un gioco che assomiglia al ‘Passaparolaccia’ de Le Iene, in cui si fanno delle rivelazioni su personaggi noti, ma senza attribuire il nome del vip in questione ad ogni dichiarazione. Quasi tutte ledal cantante milanese sono su persone con cui ha avuto un bel rapporto, andato poi in frantumi.