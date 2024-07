Certificazione in Latino Liceo classico ok

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fioccano i complimenti per i 12 alunni delche possono fregiarsi di aver conseguito ladelle competenze della lingua latina. L’esame si è svolto nella sede del polo "Aldi" di Grosseto e tra i licei classici presenti in provincia di Grosseto, solo ildi Massa Marittima è stato in grado di presentare 12 candidati, di cui tutti hanno superato brillantemente l’esame. Complimenti quindi a: Ginevra Ferrari per il conseguimento del livello B1; Samuele Benifei, Amelia Brunialti, Alice e Chiara Maestrini, Camilla Radi per il conseguimento delladi livello A2; Idea Cellini, Sara Micheli, Lavinia Franzoni, Federico Marchionni, Martina Minichino e Blu Ginevra Signori per il conseguimento delladi livello A1.