Casini | Più si va in periferia più i ceti popolari votano per i sovranisti Ma dovrebbe chiedersi il perché…

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’economia americana non sembrerebbe essere in crisi. Eppure, in un certo senso, lo è, ed è il motivo per cui Trump è in vantaggio nei sondaggi per le presidenziali. E lo stesso discorso vale per molte economie occidentali che pure, apparentemente, mostrano un discreto andamento. Ma, se si va a scavare sotto i numeri, si scopre che la realtà è diversa. E che il presunto risanamento dei Paesi è effettuato sulla pelle dei popoli, che infatti cominciano a spostarsi in massa verso la destra populista, mentre le sinistre sono votate daiprivilegiati che abitano nelle grandi città. Se n’è accorto anche Pier Ferdinando, che ieri in un’intervista su Repubblica ha parlato della sua ricetta per il rilancio della coalizione che si oppone a Giorgia Meloni e al suo Governo: “Senza un’area moderata“, ha detto, “nel centrosinistra non si vince”.