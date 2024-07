Adolescenza Quando tutto cambia terzo ed interessante libro di Alfredo Stella

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Caserta. “” edito da Alétheia Editore è unin cui l’autore,, ha inteso affrontare l’enorme ventaglio di tematiche che attanagliano i giovani durante la loro lunga e delicata fase di crescita. L’obiettivo è quello di fornire mediante un manuale fruibile a genitori e insegnanti, ma non solo, la giusta modalità per un adeguato approccio alle tante contraddizioni che accompagnano lo sviluppo di un adolescente. Una fase che pone il giovane davanti ad una fitta serie dimenti nonché al rapporto conflittuale e spesso contraddittorio con sé stesso e con gli altri. Nello specificosi è avvalso del prezioso contributo di specialisti a cui ha affidato la trattazione dell’aspetto meramente clinico onde porre sotto la lente di ingrandimento patologie e disturbi che se non circoscritti per tempo, possono inficiare la sana crescita del giovane.