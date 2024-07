UDIN&JAZZ 2024 | musica live e cinema poker d’assi al Giardino Loris Fortuna

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Buena Vista Social Club. Wim Wenders 1999Si fa presto a dire “cult”, soprattutto in un millennio dove la comunicazione ha smesso di soppesare le parole, ma sfidiamo chiunque a definire diversamente Buena Vista Social Club: un piccolo grande cult, appunto, sia sotto il profilotografico sia sotto il profilole. Un piccolo grande cult che, a 25 anni esatti dalla sua uscita e dalla sua marcia trionfale, torna adesso sugli schermi in versione restaurata. Ildi Wim Wenders e ladegli ormai leggendari vecchietti cubani, dunque, per un’altra bella fusione tra: quella che vede collaborare Udin&Jazz, lo storico festival firmato da Euritmica, e il Cec/Visionario, che cura la programmazione del”.