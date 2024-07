Tour de France 2024 classifiche generali aggiornate dopo quinta tappa | Pogacar resta in giallo

Leggi tutta la notizia su sportface

Ledeldela, la Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas di 177,4 chilometri.il tappone alpino che ha portato Tadejin maglia gialla, oggi una giornata di relativa tranquillità per il gruppo. Nessun cambiamento ai vertici della classifica, con lo sloveno dell'UAE Team Emirates saldamente in testa. Di seguito le quattro graduatorie (maglia gialla, verde, a pois e bianca)la frazione di oggi. ORDINE DI ARRIVOLEMAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Tadej(UAE Emirates) in 23h15'24" Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +45? Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) +50? Juan Ayuso (UAE Emirates) +1'10" Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) +1'14" Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +1'16" Mikel Landa (Soudal Quickstep) +1'32" Joao Almeida (UAE Emirates) +1'32" Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +3'20" Egan Bernal (Ineos Grenadiers) +3'21" MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI) Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) 102 punti Mads Pedersen (Lidl – Trek) 94 punti Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 87 punti MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 25 punti Tadej(UAE Emirates) 20 punti Valentin Madouas (Groupama – Fdj) 16 punti MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 23h16'09" Juan Ayuso (UAE Emirates) +25? Carlos Rodriguez (Ines – Grenadiers) +31?