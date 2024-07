Tennis a Wimbledon impresa Fognini eliminato Ruud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (askanews) – Fabioè tornato. Il ligure, numero 94 del mondo, domina Caspere si qualifica per il 3° turno di. Al termine di un match praticamente perfetto, l’azzurro prende lo scalpo del n°8 del ranking, contro cui non aveva mai vinto nemmeno un set nei tre precedenti. 6-4, 7-5, 5-7, 6-3 i parziali in poco più di tre ore di gioco. “Grazie a tutti i tifosi che sono qui. E’ per partite così che amo e allo stesso tempo odio questo sport. Ero in controllo della partita, ero 5-2 30-0 nel terzo, lui ha giocato tre o quattro colpi un po’ come viene viene. Sul 5-4 poi mi sono venuti tanti pensieri, lui ha cominciato a servire meglio. Ho perso il tie-break ma mi sono detto: sono comunque avanti di un set. Penso di aver fatto un gran lavoro oggi” ha detto Fabionell’intervista a caldo dopo il primo successo in carriera su Casper, attuale numero 8 del mondo.