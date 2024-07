SILVIA MEZZANOTTE si racconta a UNPLUGGED PLAYLIST aspettando DUETTANGO

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è una cantante bolognese e interprete che ha portato la sua eleganza e raffinatezza in varie trasmissioni televisive, e la sua arte e e professionalità anche il tour nei teatri. Ha pubblicato 4 album da solista e 5 con il gruppo “Matia Bazar”, in quanto ex componente. E’ possibile ascoltare di seguito l’intervista realizzata conda Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo perieri 2 luglio 2024, in occasione del concerto “”, omaggio ad Astor Piazzolla, che si terrà domani giovedì 4 luglio presso Villa Adriana, Tivoli alle ore 21. Interprete tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, nasce artisticamente nel 1990, quando partecipa al suo primo Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte.