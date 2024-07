Sfida di Martina | Porto a sfilare le mie clienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno staff tutto al femminile per confezionare unadi grande emozione: fardonne comuni e di qualsiasi età. Così ha festeggiato il proprio compleanno la giovane stilistaDonzella che ha organizzato un appuntamento veramente originale al bagno Felice 1. Ha messo insieme un team di donne con Veronica Menchini titolare dello stabilimento balneare, Glenda Marradi wedding planner, Alice Ceragioli truccatrice, Federica Albasi coiffeur. E da questa magica alchimia è stata pianificata una serata in spiaggia con defilee dellediDonzella, proprio per ribadire come sia possibile regalare un palcoscenico non solo a qualunque donna ma anche ai piccoli brand sartoriali che, proprio con chi acquista, instaurano un rapdi familiarità.