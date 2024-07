Portogallo avanti ma lui delude E ora il derby con Theo e Maignan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno vasbuffando (Leao), l’altro passa il turno fra gli abbracci dei compagni (Hernandez). I destini die Francia corrono paralleli e spinti dalla buonasorte: da una parte i lusitani sono passati grazie ai calci di rigore, dall’altra i transalpini approdano ai quarti grazie ad un autogol. E il prossimo 5 luglio s’incroceranno in un match che promette spettacolo ed emozioni forti. Gli umori però delle due stelle rossonere erano opposti: se il terzino ha disputato un’altra prova maiuscola, impreziosita da uno spettacolare salvataggio in spaccata sul belga Carrasco lanciato a rete, l’attaccante, che pure non era dispiaciuto nei settantotto minuti in cui è rimasto in campo con la Slovenia, ha preso molto male la sostituzione andando via a testa bassa e brontolando per la decisione del ct portoghese.