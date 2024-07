Polonia la nuova Terra Promessa del vino per gli italiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Lavoro inda 9 anni ed è qui che ho investito per esportare la mia frutta pugliese al Nord e al Sud attraverso i supermercati Bietronka. A Katoviwce, ho la mia piattaforma e 4 dipendenti. La tassazione? E’ molto favorevole rispetto all’Italia. Si paga soltanto il 19 per cento dell’utile netto. Qui c’è un’ottima produzione di mele e i vigneti cominciano a rappresentare un piccolo mercato in via di sviluppo. Non è difficile visitare piccole fattorie a conduzione familiare. Sono i giovani che investono nel futuro della”. Giuseppe Furio è partito dalla Puglia, dove fa l’imprenditore da circa 40 anni. E’ convinto che il mercato polacco sia in via di espansione e visitando le aziende agricole della Piccola, che rappresenta una delle 16 provincie polacche, si scoprono realtà imprenditoriali in cui giovani coppie decidono di cambiare vita, lasciando la città per trasferirsi in campagna.