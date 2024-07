Nuova Volkswagen Golf 9 2028 | Auto Bild la vede così VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lanciata nel 2020 e rivista ad inizio 2024, ladi ottava generazione è uno dei modelli pilastro del costruttore tedesco. L’vanta una storia pluridecennale ed è uno dei pezzi della storia dell’mobile europea e non solo. Nonostante il calo nelle vendite, si tratta sempre di un prodotto che non può e non deve essere rimpiazzato nella gamma del brand. Cosa ne sarà di lei con i programmi futuri del marchio? La vedremo ancora, ma solo elettrica? manterrà una gamma parzialmente termica con ampia elettrificazione di supporto ai motori a combustione? Tante belle domande alle quali ancora non sappiamo rispondere. Il tutto dipenderà da come andranno le vendite dia batteria nel corso dei prossimi anni e da cosa decideranno i nuovi membri del parlamento europeo in fatto di politiche ambientali.